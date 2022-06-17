Жители стоят в очередях, чтобы подписать договор с поставщиком электричества

В последние дни выбора независимого поставщика электричества около зданий некоторых компаний выстроились очереди. Некоторые компании указали Delfi, что ситуация напряженная, работают на полную мощность. Поставщика еще не выбрали 200 000 потребителей, а времени осталось очень мало.

На фото читателя видна очередь около центра обслуживания клиентов компании Ignitis.

Надо отметить, что Ignitis как независимого поставщика выбрало больше всего клиентов (эта компания является общественным поставщиком).

Пресс-секретарь Ignitis Лаура Беганскене сказала, что по короткому номеру компании одновременно поступает по 600 звонков.

"В центрах обслуживания клиентов нагрузка выросла, люди вынуждены ждать в очередях, иногда даже больше часа. Мы работаем на полную мощность", – сказала она.

В субботу также будут работать все центры обслуживания клиентов. Договор с этой компанией можно подписать во всех отделениях "Литовской почты" и PayPost.

"На сайте количество клиентов также выросло, поэтому возможны кратковременные сбои. Мы рекомендуем клиентам немного подождать, а потом снова попробовать подключиться", – сказала представитель Ignitis.

"Если вы звоните, не кладите трубку, ждите. Меньше нагрузка бывает в 20-22 ч. Клиентов мы обслуживаем семь дней в неделю с 7 до 22 ч. Самый быстрый способ - подписание договора по интернету", – сказала Беганскене.

Представитель Elektrum Lietuva Неринга Петраускене сказала, что количество клиентов растет, но компания к этому готовилась.

"Нагрузка значительно выросла, но это естественно. С начала июня каждый день мы фиксировали рост клиентов в 3-5 раз. Если в мае в среднем в день обращались 70 человек, то на первой неделе июня – 300, а на этой уже больше 1000", – сказала Петраускене.

Компания Elektrum Lietuvaувеличило количество специалистов, обслуживающих клиентов, открыла еще одну телефонную линию.

"Поступает много писем, все еще звонят, чтобы получить консультацию. Коллеги работают в несколько смен, но не могу гарантировать, что все успеваем делать", – сказала Петраускене.

Глава Perlas Energija Вилюс Юрайтис сказал, что у них нет проблем. "У нас много мест подписания договоров, больше тысячи, поэтому клиенты распределяются более-менее равномерно", – сказал он.

По его словам, количество подписываемых договоров выросло в разы.

"Вчера за день подписали больше 30 000 договоров (сказал он в четверг). А сегодня, завтра, послезавтра, думаю, будет по 50 000-60 000", – сказал Юрайтис.

Глава Perlas Energija напоминает, что есть возможность подписания договора по интернету, в магазинах и отделения "Литовской почты".

Представитель Elektrum Lietuva Петраускене советует жителям не ждать, не тянуть время, а подписывать договор прямо сейчас.

"Причин для ожидания нет: цены чудесным образом не изменятся, компенсации ясны, предложения – на любой вкус. Остается сделать выбор. Если вы пользуетесь интернетом, лучше подписывать по интернету, другие могут сделать это в отделениях "Литовской почты", – сказала она.

Решение приняли 73% клиентов. Те, кто не успеет к сроку, попадет к гарантийному поставщику и будет платить, вероятно, дороже.

Выбирать можно из Ignitis, Elektrum Lietuva, Enefit, Perlas Energija, EGTO energija, Birštono elektra и Kauno termofikacijos elektrinė.

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