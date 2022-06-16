Kalush Orchestra в Литве: я брошу панаму, будьте наготове

"Тут, в Вильнюсе, мы видим много украинских флагов, также мы смотрим новости в Украине, поэтому мы знаем, что Литва очень хорошо относится к Украине. Это взаимно", - в интервью Delfi отмечает лидер украинской из группы Kalush Orchestr Олег Псюк. Победители "Евровидения" прибыли в Вильнюс в среду, а сегодня вечером выступают на благотворительном концерте в Каунасе.

Незадолго до репетиции музыканты побывали в студии Delfi и ответили на вопросы Анжелы Бубеляк.

- Приветствую вас в Литве. Вечером состоится ваш концерт в Каунасе. Какие ожидания?

- Всем добрый день. Ожидания хорошие, из-за того, что это будет наша первая сольная программа группы Kalush Orchestra, и вот литовцы сегодня ее увидят. Поэтому с дебютом вас и нас, приходите, будет очень классно.

- Это благотворительное мероприятие. На что пойдут вырученные деньги?

- Мы сейчас в промотуре в поддержку Украины и ездим по Европе. На каждом из концертов мы собираем средства и передаем в официальные фонды Украины.

- Это на поддержу Вооруженных Сил Украины или на другие нужды?

- Несколько разных фондов: фонд "Вернись живым", фонд на развитие Украины. Там их несколько. Суть, что и на Вооруженные Силы Украины, и на помощь украинцам.

- Сегодняшний концерт является частью вашего благотворительного евротура. Расскажите, что вас побудило начать его, и какие уже впечатления?

- Мы готовили свою сольную программу, которую мы сегодня будем как раз показывать. И сейчас будут разные страны: Польша, Германия, сегодня - Литва, также Испания, Нидерланды и еще много разных стран. Хотим показать нашу музыку как можно большему количеству европейцев.

- А как вам атмосфера в Литве? Вы говорите, что чувствуете поддержку здесь?

- Первые впечатления - это знакомство с Моникой Лю. Ее поддержку сложно не заметить. Большая благодарность ей так же. Тут, в Вильнюсе, мы видим много украинских флагов, также мы смотрим новости в Украине, поэтому мы знаем, что Литва очень хорошо относится к Украине. Это взаимно.

- Вы сказали "знакомство с Моникой", вы только тут с ней познакомились?

- Нет, еще на Евровидении.

- Литовская исполнительница Моника Лю, которая была вашей соперницей на Евровидении, потом перепела вашу известную песню "Стефания". Как вы отнеслись к этой идее?

- Столько уже людей перепели нашу песню. Мы сами сколько раз и со сколькими людьми перепели нашу песню, что только позитивно. Чем больше каверов, тем лучше. Каждый, кто будет записывать кавер на “Стефанию”, перепощу, если он более-менее нормальный.

- Вы планируете какие-то общие проекты с Моникой Лю?

- Ну, прямо проекты, не знаю. Но насчет общего трека, то нужно найти что-то общее, что будет для каждого частичкой него, если понимаете, о чем я. Так что, если найдем такую песню, то да, все возможно.

- На аукционе вы продали свою популярную розовую панаму и статуэтку победителя Евровидения в помощь ВСУ. Планируете ли вы еще подобные акции? Возможно, были запросы от поклонников? Похоже, панамки у вас не заканчиваются...





- Да, они не заканчиваются. Приходите на концерт, там можно будет ее купить и словить. Я буду кидать ее прямо в толпу. Поэтому будьте очень ловкими на концерте. На самом деле, мы продали нашу розовую панаму с Евровидения и сам трофей, кубок, и все деньги отправили на ВСУ. Кубок мы продали за 900 тысяч долларов.

- Вы ездите по евротуру, замечаете ли вы уже снижение внимания к войне в Украине? Это важно, посrольку как раз сейчас критическая фаза войны.

- Чем больше люди говорят о снижении внимания, тем больше внимание снижается. Я за то, чтобы максимально обращать внимание к этому, потому что я считаю, что война в центре Европы в 22 году - не ОК. Нельзя к этому привыкать. Поэтому мы тут.

- Литва приняла немало людей из Украины. Возможно, вы хотели бы обратиться к ним?

- Да, все украинцы, которые тут, тоже приходите сегодня на концерт, рад буду с вами увидеться, пообщаться. И, вы хоть и тут, но не забывайте об украинской музыке, украинской культуре и о нас, Украине.

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