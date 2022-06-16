Работники Lidl будут работать и отдыхать у моря

Магазин Lidl в Паланге готовится к летнему сезону, поэтому ряды его работников пополнили и коллеги из других городов. Сеть предоставила возможность некоторым своим работникам этим летом работать и отдыхать у моря – их бесплатно поселили в гостинице и платят суточные.

Ежегодно Палангу посещают 300 000 туристов, поэтому в летний период значительно увеличивается количество покупателей в местном магазине Lidl.

Представитель компании Lidl Lietuva Сандра Савицкене сказала: "Паланга - самый популярный курорт Литвы, поэтому летом мы приглашаем работников не только работать, но и отдыхать у моря. Приезжим работникам предлагаем удобный график на лето, а после они могут вернуться в тот магазин, где работали до этого".

По словам Савицкене, работникам предоставляют бесплатное жилье в гостинице и платят суточные. Кроме того, раз в месяц им оплачивают дорогу домой.

Она заметила, что всем работникам компания гарантирует финансовую стабильность и конкурентную зарплату.

По данным Rekvizitai.lt, в первом квартале этого года средняя зарплата в Lidl Lietuva "на бумаге" составляла 1928,30 евро.

В компании сейчас работают 2700 человек. В Литве есть 63 магазина Lidl.

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