Президент Литвы считает "личным обязательством" восстановление Украины после войны

Война России в Украине завершила период относительного спокойствия в Литве и Европе, заявил президент Гитанас Науседа. Он назвал восстановление этой страны своим личным обязательством.

"В начале этого года, когда мы только начали с большей уверенностью думать о жизни после COVID-19, мы стали свидетелями еще одного трагического события", - в своем ежегодном докладе в Сейме заявил президент.

"Полномасштабное возобновление Россией войны против Украины стало окончанием периода мира и относительного спокойствия для Литвы и Европы в целом", - добавил он.

По утверждению Г. Науседы, Литва почти три десятилетия не видела "солдат оккупационной армии", и около двадцати лет является активным членом НАТО и ЕС.

"Всё это – особые достижения. Они показывают, что, завоевав свободу, мы не сидели сложа руки. (...) Поэтому сегодня мы можем смело смотреть в лицо опасности, твердо отстаивать свои принципы и протягивать руку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается", - сказал он.

По мнению главы страны, для благополучия литовского народа и процветания государства необходимо действовать в трех основных направлениях. Во-первых, поддерживать Украину и ее народ в борьбе за свободу, так как "это и нас делает сильнее".

"Во-вторых, мы должны всеми способами сдерживать агрессию России, которая вернулась на путь самодержавия, имперского мышления и территориальной экспансии, и при этом добиваться сохранения мирового порядка, основанного на международных правилах. В-третьих, и это самое главное, наш долг – совместными усилиями обеспечить, чтобы в изменившейся геополитической обстановке Литовское государство оставалось сильным, устойчивым, развивающимся и уверенным в себе", - отметил он.

Обязательство по восстановлению Украины

Президент заявил, что с первой задачей "мы справляемся просто образцово".

Г. Науседа отметил, что литовцы в своих домах приняли украинских беженцев, собирали гуманитарную помощь, выражали поддержку Украине различными акциями.

"Мы одними из первых начали поставлять и военную помощь Украине. Мы передаем ей столько вооружения и боеприпасов, сколько можем себе позволить, при этом сохраняя обороноспособность Литвы. Мы являемся одним из лидеров и по объему военной помощи, поставляемой в частном порядке".

Несмотря на уже оказанную помощь, Литва будет оказывать ее и в дальнейшем, так как Украина "наша братская страна".

Глава страны заявил, что лично принимает обязательство, что Литва поможет в восстановлении Украине после войны.

"Литва поможет украинцам восстановить свою страну. Мы готовимся к этому уже сегодня. Для меня это личное обязательство. Я своими глазами видел разрушенные украинские дома, от которых остались лишь почерневшие стены. Еще более остро я переживаю за непоправимо искалеченные жизни".

В Украине, по словам главы страны, решается "судьба всей Европы". Поэтому НАТО и ЕС должны действовать вместе, чтобы обуздать "российские имперские амбиции".

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