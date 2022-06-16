В Вильнюсе состоялась акция протеста семейных врачей

Семейные врачи в знак протеста против реформы, продвигаемой Минздравом Литвы, провели в четверг акцию протеста "Белые герои со связанными руками" на площади им. В.Кудирки в Вильнюсе.

Организаторы акции сказали, что цель акции - обратить внимание общества на работу семейных врачей и высказать солидарность в ответ на запланированную реформу в системе здравоохранения.

В Вильнюс съехались семейные врачи и медсестры со всей Литвы. Они протестовали в белых халатах со связанными красными лентами руками.

Глава Центра семейной медицины Сантаришкской клиники Лина Венцявичене сказала Delfi: "Здесь собрались члены общины семейных врачей, чтобы показать, что семейные врачи едины и запланированная реформа не имеет общего вида. Если ты не знаешь, что тебя ждет, то такой проект провалится. Мы хотели собраться и показать, что семейные врачи не видят ясную картину будущей реформы. Наше мнение никто не учитывал".

Похоже, по ее словам, даже те, кто разрабатывал реформу, до конца не представляют, что она принесет.

"Наша община не говорит, что не должно быть изменений в системе, в первичном звене, но реформу можно было бы запускать, если бы она прошла испытания в некоторых медучреждениях, если бы были какие-то данные. Тогда можно было бы сказать, что она - в интересах пациентов, что доступность и качество услуг улучшатся, что это не будет бременем для врачей, не выльется в недовольство в адрес врачей", – сказала Венцявичене.

По ее мнению, доступность и качество услуг после реформы, судя по тому, какой будет реформа, не должны улучшиться.

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