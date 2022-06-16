Перевозчики о повышении цен: выбора у нас нет, покупателям придется платить дороже

В июле цены на перевозку увеличатся, предупреждают некоторые перевозчики. Они сказали, что причина - дорогое горючее и инфляция. Согласно прогнозам, перевозки могут подорожать на 1/5 часть и больше, это скажется на ценах на продукты.

Вице-президент Литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava“ Витас Бучинскас сказал, что причин подорожания услуг - несколько, но самая главная - дорогое горючее.

"Кроме того, дорожают тягачи, их стало сложнее купить, приходится долго ждать. Из-за инфляции растут цены на запчасти, обслуживание, страховку. Повышение цен обусловлено и требованиями пакета мобильности, для их выполнения приходится нанимать новых водителей", – сказал Бучинскас.

С июля услуги перевозки подорожают на 20%, это ощутят конечные покупатели товаров и услуг.

"Одни перевозчики уже подняли цены, другие планируют сделать это в ближайшее время. Торговцы также вынуждены повышать цены на товары и услуги, поскольку перевозка товаров обходится им дороже, больше всего подорожание цен ощутят потребители", – заметил Бучинскас.

Генсек Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижас подтвердил Delfi, что цены растут.

"Одни компании пересмотрели цены еще до войны, это было связано с пакетом мобильности. Позже цены менялись в контексте войны, поскольку стало не хватать водителей. В Литве действует постановление парламента, запрещающее выдавать визы белорусам, значит, нанять нельзя не только украинцев, но и белорусам", – пояснил он.

Дрижас сказал, что цены могли вырасти на 15-20%, но эта тенденция наблюдается не только в Литве, но и во всей Европе.

Он предположил, что если цена на горючее значительно снизится, и появятся водители, то тогда цены могут снизиться.

"Однако похоже, что в скором времени таких перемен не будет. Эта ситуация особенно неблагоприятна для конечного потребителя, который будет дороже платить за товары и услуги", – сказал Дрижас.

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