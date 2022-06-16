ФРГ призвала поддержать формирование многонациональной боевой бригады в Литве

По словам министра обороны ФРГ, Берлин готов возглавить боевое соединение в Литве и внести свой вклад, укомплектовав бригаду не менее чем 1000 военнослужащих.

Германия призывает союзников поддержать формирование многонациональной боевой бригады в Литве для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом в четверг, 16 июня, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на встрече с коллегами по Североатлантическому альянсу в Брюсселе.

По словам Ламбрехт, задача состоит в том, чтобы вдохнуть жизнь в эту инициативу и найти других партнеров для ее реализации. Берлин готов возглавить соединение и внести свой вклад, направив в бригаду не менее 1000 военнослужащих. Точная численность не называется.

Согласно первоначальным планам - только часть нового формирования будет размещена в Литве. Остальным военнослужащим предстоит нести дежурство в других странах альянса и при необходимости быть готовыми к переброске.

"Сдерживание через присутствие"

"Мы сделаем так, чтобы было обеспечено присутствие этой многонациональной боевой бригады и чтобы это присутствие могло быть очень быстро поддержано дополнительным количеством солдатами", - отметила Ламбрехт. "Это - правильный подход. Сдерживание через присутствие и гарантии боеспособности - посредством быстрой поддержки", - добавила она.

В настоящий момент бундесвер представлен боевой группой в составе более чем 1000 военных, интегрированной в литовскую пехотную бригаду Iron Wolf ("Железный волк").

Киеву в ближайшее время будут направлены САУ

Выступая в преддверии встречи с главами оборонных ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе, германский министр в эфире программы Morgenmagazin на телеканале ZDF отметила, что тяжелые самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 из Германии, предназначенные для Украины, могут быть поставлены туда в ближайшее время.

"Обучение почти завершено. И теперь украинские солдаты, прошедшие подготовку, могут быть направлены в Украину вместе с самоходными артиллерийскими установками", - отметила глава оборонного ведомства. Кроме того, в ближайшее время начнется передача Киеву германских зенитных самоходных установок Gepard ("Гепард"), пообещала Кристине Ламбрехт.

Ранее, 15 июня, на встрече "Рамштайн-3" министр обороны Германии объявила о выделении Украине трех систем залпового огня MARS II. В пакет также войдут "несколько сотен" ракет к ним, запчасти, планируется подготовка украинских военных. По словам Ламбрехт, обучение солдат вооруженных сил Украины использованию MARS II может начаться уже в июне. Сами системы Киеву передадут в конце июля - начале августа, поскольку речь идет о запасах бундесвера, уточнила она, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) 7 июня в Литве подчеркнул, что поддерживает формирование "надежной боевой бригады" для защиты восточного фланга НАТО. "Как союзники по НАТО мы чувствуем приверженность друг другу и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО в случае нападения", - добавил канцлер.

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