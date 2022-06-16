Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа, призвал международное сообщество поступить также, добиваться ответственности за эти преступления.

Парламент в четверг 50 голосами "за" принял такую резолюцию, ее представили 23 парламентария из разных фракций, среди них и представители оппозиционных партий - Партии труда и Социал-демократической партии. Из-за конфликта с правящим большинством оппозиция не принимала участия в голосовании.

Сейм своей резолюцией признал, что проводимая вооруженными силами и политическим и военным руководством России масштабная вооруженная агрессия и принудительный вывоз населения в Россию или на временно контролируемые Россией территории являются депортацией украинского народа.

"От агрессивной России, было ли это 80 лет тому назад, или сегодня, мы, увы, не можем ожидать ничего нового - происходят те же самые преступления против человечности, высылки, проводится такая политика и военная агрессия, которая может отдельные страны, а, вероятно, и целые регионы к возможному голоду или другим страшным вещам", - отметила одна из инициаторов проекта Радвиле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы.

В резолюции осуждается, что более миллиона гражданских лиц были изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в Россию или на подконтрольные ей территории, чтобы уничтожить украинскую идентичность, подчеркивается, что среди этих гражданских лиц было депортировано и 200 000 детей.

Парламент высказался за то, чтобы геноцид украинского народа был остановлен правовыми средствами, а депортированным людям были созданы условия для возвращения в Украину или выезда в другую безопасную страну.

Также сейм обратился этой резолюцией к другим государствам, чтобы были привлечены к уголовной ответственности лица, которые организуют депортацию жителей Украины или причастны к ней, участвуют в принудительной депортации, совершают преступления против человечности, геноцид и другие военные преступления.

"Сейм уверен, что справедливость восторжествует только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители России, другие высокопоставленные организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортации украинского гражданского населения", - говорится в документе.

Резолюцию инициировали консерваторы Р. Моркунайте-Микуленене, Эмануэлис Зингерис, представители Партии труда Андрюс Мазуронис, Ева Качинскайте-Урбонене, Зигмантас Бальчитис, предствители Партии свободы Аушрине Армонайте, Артурас Жукаускас, Ева Пакарклите, социал-демократы Довиле Шакалене, Оринта Лейпуте и другие парламентарии.

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