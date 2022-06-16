В Варенском районе перевернулся школьный микроавтобус, есть пострадавшие

В Варенском районе на место ДТП вызвали полицию, пожарных-спасателей и врачей скорой помощи. В деревне Пакаршис с дороги съехал и перевернулся школьный автобус.

ДТП произошло 16 июня, в 10.24 ч.

По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.

Водитель микроавтобуса был трезвым. Предполагается, что ДТП случилось, когда водитель отвлекся, посмотрев на навигатор.

Представитель ГКП Алитусского района Кристина Янулявичене сказала, что в микроавтобусе было 13 человек. В нем везли несовершеннолетних из Вильнюсской спецшколы. Четверых детей увезли в больницу Алитуса.

Foto: Alytaus apskr. VPK

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