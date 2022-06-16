Экс-президент Литвы: экономический кризис неизбежен

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте предупреждает власти о грядущих геолъполитических экономических вызовах.

Экс-президент о годовом докладе Гитанаса Науседы сказала лишь, что в нем, как и должно, отразились актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

"Я думаю, это было сделано. А нюансы доклада будете исследовать Вы, желаю Вам удачи", - сказала Грибаускайте.

"Может, хотела бы сделать одно замечание, не к самому докладу, скорее, к общей геополитической ситуации, которая складывается в мире и в Литве, этого я не слышала ни в докладе, ни в выступлениях правительства, ни в планах политиков - важно учитывать ухудшение геополитической экономической ситуации". Есть большая вероятность, что от теорий о стагфляции глобальная экономика переходит к рецессии.

Это мы сможем увидеть осенью и зимой. А это значит, что что в Литве через 2-3 месяца тоже наступит экономический кризис. Почему я так говорю? Потому что все планы в связи с дополнительными средствами, антиинфляционными пакетами уже должны учитывать и то, что этих средств из-за замедления экономики может и не быть", - сказала Грибаускайте.

Она сказала, что пока слышит то, что говорили в мирное время, когда экономика росла и процветала.

"К сожалению, этот период завершается. Однократные выплаты, однократные вливания средств в экономику будут только побуждать и повышать инфляцию. Такая высокая инфляция вместе с замедлением экономики - это неизбежный экономический кризис", - заметила экс-президент.

По ее словам, это должны все иметь в виду и "не питать иллюзий, не обещать, чего не могут реализовать, начать жить реальностью".

"Этого я пока не слышу", - продолжила Грибаускайте.

Она сказала, что не хочет говорить о конкретных пакетах и требованиях.

"Сделать можно и будет можно многое. Но учитывать реальность мы уже должны. Именно невзвешенное, популистское поощрение экономики во время пандемии (я говорю обо всем мире – мода разбрасываться легкими деньгами, однократными выплатами), как согласились сейчас многие, является одной из основных причин такой огромной инфляции в мире", - заметила Грибаускайте.

По ее словам, сейчас по инерции делают то же самое.

"Политическая элита до сих пор не учитывает, что этот период завершится. Что легкие деньги приводят к гиперинфляции, и что это надо останавливать. Пока я не слышу, чтобы наши политики говорили о том, что они понимают, к чему катится геоэкономика и вслед за ней – наша экономика. Через полгода таких возможностей и средств не будет, а мы все обещаем", - заметила экс-президент.

Она предупредила политиков, что надо прекратить обещать, надо учитывать реальность и вести себя ответственно.

"Нельзя больше подогревать инфляцию, это наша общая ответственность – от парламента и правительства до президента", - сказала Грибаускайте.

По ее оценке, сейчас фискальная политика должна быть направлена на целевую помощь по уровню социальной жизни.

"Это те меры, которые не будут поощрять горизонтальную инфляцию. Это надо делать точно и серьезно. Это непросто. Это может вызвать и дискуссии, и даже конституционные дискуссии, что не всем одинаково. Мы это уже видели во время прошлого кризиса. Это сделать непросто. Но надо начать иметь это в виду, начать работу. Пока я слышу энтузиазм мира, благополучия и одаривания. Так денег нет. Весь мир, вместе с Литвой, мы идем к рецессии. Мы все должны это понимать", - повторила экс-президент.

Она также предложила не забывать, что наша страна и наша экономика рядом с войной.

"С двух сторон – Калининград и Беларусь. Мы в окружении агрессивных соседей, которые ежедневно нам угрожают.Я снова не слышу, чтобы об этом говорили и с пониманием этого действовали. МЫ как будто живем в каком-то пузыре: красиво, светло, солнечно. Я не призываю к пессимизму или грусти, но надо адекватно реагировать на ситуацию. А не после того как она придет, говорить: "ой, ой, ой, виноваты, прошляпили". Хватит обещать, давайте будем реалистами, начнем работать ответственно – все, - подытожила Грибаускайте.

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