Президент Литвы: освобождение от энергетического диктата завершит эру звонков в Москву

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Евросоюза должны обеспечить энергетическую независимость от России. Он также подчеркнул, что Литва должна ускорить синхронизацию электросетей, переориентироваться на энергетику из возобновляемых ресурсов.

Президент считает, что санкции, согласованные с союзниками по НАТО, ограничивают экспорт российских энергоресурсов, от которых более всего зависит способность Кремля финансировать войну в Украине, однако в долгосрочной перспективе необходимо достичь освобождения стран ЕС и НАТО от энергетической зависимости от России.

"После освобождения стран Европы от российского энергетического диктата, появятся предпосылки для полной политической самостоятельности ЕС. Наконец-то завершится эра телефонных звонков со смиренными просьбами к Москве", - в четверг в своем ежегодном докладе заявил президент.

Г. Науседа утверждает, что важное достижение Литвы в этой сфере - завершенный в этом году с опережением сроков проект газопровода GIPL, который позволяет не только Литве и Польше, но и другим странам региона обеспечивать себя природным газом, используя терминалы и мощности по хранению газа друг друга.

Однако Г. Науседа призвал ускорить синхронизацию с европейскими электросетями и переориентацию на возобновляемые энергетические ресурсы.

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