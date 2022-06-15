Литва купит у Финляндии два военных патрульных корабля

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Литва подписала с Финляндией соглашение о намерениях закупить два военных патрульных корабля, сообщило Министерство обороны Литвы в среду.