Украинская группа Kalush Orchestra уже в Литве

Победители "Евровидения" украинцы из группы Kalush Orchestra уже прилетели в Вильнюс. Их встретили поклонники и журналисты.

Самолет сел в Вильнюсе в среду вечером. В четверг группу Kalush Orchestra ждут репетиции перед концертом в Каунасе.

"Всем счастья и здоровья! Мы рады, что приехали сюда", – сказал лидер группы.

Во время разгрузки был поврежден чемодан с контрабасом.

"Поврежден наш контрабас, но, надеемся, на звуке это не скажется. Чтобы проверить, приходите на концерт", – пригласил собеседник.

"Мы приехали, чтобы показать, как у нас в Украине делают музыку и чтобы показать нашу культуру", – сказал Олег Псюк.

Он сказал, что группа в Литву приехала впервые, а поездка была нормальной, если не считать поврежденного контрабаса.

"Приходите на наш концерт, следите за нашим творчеством, а завтра будет очень жарко!" – заверил Псюк.

Украине, по его словам, больше всего сейчас нужен мир, поэтому и группа и все украинцы благодарны всем, кто оказывает помощь их стране.

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