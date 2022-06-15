СМИ: война в Украине может затянуться на 10 лет

Международные исследователи считают, что война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с Российской Федерацией, который будет длиться более десяти лет. Об этом сообщает CNBC.

Аналитики считают, что захват россиянами Северодонецка выглядит все более вероятным. В случае оккупации города вместе с Лисичанском российская сторона получит полный контроль над Луганской областью. Если россияне достигнут успеха на этом направлении, они, вероятно, переместят внимание на Донецкий регион, около половины которого уже оккупировано.

Директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями в Международном институте стратегических исследований Уильям Альберке считает, что есть вероятность того, что российская линия обороны где-то упадет. Тогда россиянам придется стягивать войска с Северодонецкого фронта и направлять их на север, в Харьков или Херсон.

Альберке выразил опасение, что если Украина не сможет разрушить часть российской линии, начнет отталкивать их армию, это заставит страну-агрессора еще сильнее уменьшить ее территориальные амбиции. Тогда может возникнуть "полупостоянный замороженный конфликт, который длится десятилетия или более".

Агрессия РФ против Украины переросла в "войну на истощение", и никто не может с уверенностью спрогнозировать, когда и как она закончится. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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