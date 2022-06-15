Из-за ремонта железной дороги будет приостановлена доставка грузов из Украины в Клайпеду

Из-за планового ремонта на участке железной дороги Калвария-Шяштокай до 28 июня временно будет приостановлена доставка грузов из Украины в Клайпедский порт.

Во время ремонта движение сельхозпродукции из Украины в Литву не остановится, прибыть на погрузочную площадку в Шяштокай грузы должны сразу после окончания ремонтных работ, сообщила компания по управлению инфраструктурой госхолдинга Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai (LTG) LTG Infra).

"Во время перерыва в движении будут согласовываться постоянные рейсы из Украины в Литву, также будет продолжаться погрузка составов в Украине и их движение через Польшу в направлении Литвы. После возобновления движения, они дальше проследуют в направлении Клайпедского порта", - отмечается в пресс-релизе.

По словам представителя LTG Infra Арвидаса Дейлиса, перерыв в движении планировался заранее, поэтому соответственно будет организована перевозка грузов и пассажиров через Шяштокай, всё согласовано с клиентами, поэтому для движения поездов это будет иметь небольшое воздействие.

Грузы из Дуйсбурга (Германия) будут в Шяштокай перегружаться в автотранспорт. Военные грузы ожидаются в Шяштокай в конце июля.

Компания по пассажирским перевозкам LTG Link возобновит международные рейсы в Польшу - в сотрудничестве с польским перевозчиком Polregio. Поезда по маршруту Каунас-Белосток-Каунас снова начнут курсировать с июля этого года.

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