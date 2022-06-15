До конца срока выбора независимого поставщика электричества осталось несколько дней бизнес не против продления срока

Времени на выбор независимого поставщика электроэнергии практически не осталось. Часть компаний говорят, что были бы не против, если бы срок продлили, но не комментируют информацию о том, ведутся ли такие дискуссии.

Больше 1/4 млн. потребителей должны сделать выбор в ближайшие дни, в противном случае электроэнергию им будет поставлять гарантийный поставщик. Цены у него, суда по нынешним ценам на бирже, в июле будут еще выше.

"С учетом того, что еще больше 268 000 потребителей не сделали свой выбор, любое дополнительно е время было бы на пользу, чтобы как можно меньше людей попали к гарантийному поставщику", – сказал представитель Ignitis Дейвидас Ринкявичюс.

По его словам, компания делает все, что зависит от ее возможностей.

"Например, мы решили дольше ждать подписания договора. Если клиент подпишет договор до 18 июня, а мы его получим после этой даты, то поставки электричества начнем с 1 августа. Такому клиенту не придется второй раз подписывать договор, по новой, может, уже более высокой цене", – сказал представитель Ignitis.

Представитель компании Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас сказал, что компания сейчас не может делать какие-то исключения в связи со сроком подписания договора, поскольку порядок регулирует Energijos skirstymo operatorius (ESO).

"Пока официальная дата выбора независимого поставщика - 18 июня, тогда поставки начнутся с 1 июля. Если ESO позволит подключить с 1 июля и тех, кто подаст заявки позже, мы предоставим клиентам такую возможность", – сказал Каваляускас.

Глава компании Perlas Energija Вилюс Юрайтис сказал, что вопрос сроков зависит от того, кто регулирует процесс.

"Мы бы нарушили порядок. Гибкость может проявить только тот, кто регулирует процесс", – сказал он.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) сказала, что по действующим законам потребитель должен сообщить поставщику о расторжении договора не позже, чем за две недели до дня расторжения договора.

"Если потребитель успеет подать заявку до 18 июня, будет получать электричество независимого поставщика с 1 июля. Если не успеет, ему услугу будет предоставлять гарантийный поставщик. Договор, подписанный с независимым поставщиком, вступает в силу через две недели с момента подписания", – объясняет служба.

ГСРЭ отмечает, что реально последний день подписания договора - 17 июня, пятница. ESO утверждает, что последний день - 18 июня.

Ignitis и Elektrum Lietuva дают понять, что последний день - 18 июня.

Во втором этапе либерализации рынка электроэнергии участвуют потребители, которые используют 1000-5000 кВт в год. Они могут выбирать из следующих поставщиков: Ignitis, Elektrum Lietuva, Enefit, Perlas Energija, Birštono elektra, EGTO energija, Kauno termofikacijos elektrinė.

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