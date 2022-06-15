У парламентской оппозиции уже есть кандидат на пост премьер-министра

В среду продолжается бойкот парламентской оппозиции – работать не могут 8 из 16 парламентских комитетов. Правящие возмущены сложившейся ситуацией, критикуют происходящее и эксперты, а "крестьяне" не скрывают – если изменится правящее большинство, премьером станет Аурелию с Верига.

На заседании правления парламента представители оппозиции – Йонас Ярутис, Юлюс Сабатаускас и Андрюс Мазуронис – присутствовали.

"Мы не бойкотируем делегации, как и заседания правления. Еще есть конструктивный подход, предлагаю это подчеркнуть", – сказал Мазуронис.

Представитель Партии свободы Моргана Данеле не скрывает возмущения действиями оппозиции.

"Вчера по милости оппозиции не состоялось пленарное заседание. Сегодня не работают комитеты по той же причине. Перед лицом войны, инфляции, прогнозируемой тяжелой экономической ситуации депутаты НЕ РАБОТАЮТ. Мы требуем ответственности от детей, а на деле ее нет даже среди взрослых, занимающих высокие посты. В данном случае ответственность - как можно скорее договориться и ВЕРНУТЬСЯ НА РАБОТУ, поскольку без политиканства есть еще и политика с принятием решений, это надо ДЕЛАТЬ", – писала Данеле в фейсбуке.

Староста фракции "крестьян" Аушрине Норкене сказала LRT, что существует возможность смены коалиции.

"Мы видим на посту премьер-министра Аурелиюса Веригу. Если другим оппозиционным партиям это подходит, можно пробовать", – сказала она.

Норкене заверила, что если потребуется, оппозиция готова сформировать правящую коалицию.

На это отреагировала и депутат фракции регионов Агне Ширинскене.

"Чего не сделаешь ради власти и рейтингов. То Сквернялиса называют лгуном, которому нельзя доверять, то формируют с ним коалицию", – писала Ширинскене в фейсбуке.

Обозреватель Паулюс Гритенас сказал, что этот конфликт в парламенте не первый, но у него есть яркая направленность.

"В один голос говорят о войне в Украине, которая является и нашей войной в широком контексте. Общество призывают серьезно оценивать ситуацию, жертвовать, участвовать в общественных инициативах. Говорят о всеобщем призыве, гражданской обороне, обороне территории. В российской Думе регистрируют латентные проекты законов, содержащих идею того, что наша независимость ненастоящая", – пишет Гритенас, заметив, что на фоне всего этого, наши политики играют "в два парламента".

"С улыбками на лицах останавливают работу парламента и снижают уровень доверия к парламенту до нуля. Место, где разные группы общества должны находить консенсус, становится зоной принципиальных разногласий. Похоже, достаточно сказать: а вот мы против геев и травки; и большая часть не только сложит оружие, но и отдаст ключи от своих кабинетов", – прибавил он.

В среду после обеда состоится заседание группы диалога, созданной спикером Викторией Чмилите-Нильсен.

Оппозиция сейчас готовит предложения по борьбе с растущими ценами. Свой пакет они намерены представить в ближайшее время.

Delfi сообщал, что бойкот оппозиции начался в минувший четверг, когда ее члены получили письмо с измененным графиком пленарных заседаний. В него были включены только правящие.

Оппозиция выслушала выступление президента Греции, и, заявив, что с ее мнением не считаются, покинула зал и ушла в исторический зал 11 марта. Там они создали рабочую группу и представили свои требования правящим, которые вручили спикеру.

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