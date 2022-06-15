Жителям и бизнесу предлагают снизить цены на энергию – обещают выделить около 1 млрд. евро

Бытовые потребители и бизнес сталкиваются с проблемой высоких цен на энергию. Им предлагают воспользоваться помощью ЕС в размере почти 1 млрд. евро. Из этих денег 604 млн. евро обещают распределить в ближайшие 1,5 года, а остальное – до 2030 года.

Минэнерго Литвы 15 июня представило подробный план оказания помощи.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что в общей сложности инвестиции до 2030 года составят до 10 млрд. евро.

Министерство обсудило четыре направления помощи: жителей, энергетические товарищества, бизнес и госсектор. Жителям на поощрение энергетической самостоятельности планируют выделить 389 млн. евро, товариществам 52,2 млн. евро, бизнесу 234 млн. евро. Остальные деньги получит госсектор.

"Общие инвестиции составят 10 млрд. евро, они сделают энергетику независимой, а Литву - страной-экспортером. До 2025 года эти меры позволят жителям меньше платить за энергоресурсы. Это наш ответ на рост цен. Мы дадим удочку, а не рыбу", – сказал Крейвис, по словам которого, сейчас в Литве производят слишком мало электроэнергии.

Большая часть средств на этот проект поступит из Европейского фонда восстановления и устойчивости (Recovery and Recilience Facility, RRF). Для отказа от ископаемых ресурсов все виды энергии должны стать электроэнергией, придется отказаться от нефти и газа.

Energetika Foto: Energetikos ministerija

"После 2030 года, если мы осуществим все планы, Литва станет экспортером электричества. После 2030 года мы должны производить столько электричества, чтобы заменить и газ и нефть", – сказал Крейвис.

Он напомнил, что парламент рассматривает "пакет прорыва", цель которого - устранение избыточных ограничений на пути установки солнечных батарей и ветряных электростанций, а также поощрение жителей создавать энергетические товарищества.

Планируется, что в 2025 году у Литвы будет 1,8 ГВт на суше, 1 ГВт за счет солнечных электростанций и 1,4 ГВт за счет ветряных электростанций до 2030 г.

По словам министра, эти перемены приведут к заметному снижению цен на электроэнергию - в разы.

"В будущем появится возможность продавать электричество друг другу. В этой сфере грядет революция, – прогнозировал Крейвис.

В течение 1,5 лет жителям планируют выделить 118 млн. евро на финансирование солнечных и ветряных электростанций, замену старых тепловых котлов новыми теплонасосами и на оборудование стоянок для заправки электромобилей, на реновацию теплоузлов в многоквартирных домах.

"Жители смогут устанавливать солнечные батареи на крыше (...), получив денежную помощь", – сказала вице-министр Дайва Гарбаляускайте.



Крейвис сказал, что госпомощь составляет примерно треть от общей суммы инвестиций.

"Следующее важное направление – электромобильность. На зарядки для электромобилей жителям планируют выделить помощь в размере 16 млн. евро", – сказала Гарбаляускайте.

По мере приближения отопительного сезона жителей будут призывать интересоваться заменой старых тепловых котлов на новые, более эффективные.

"Планируется в ближайшие 1,5 года оборудовать больше 15 000 тепловых котлов и теплонасосов", – заметила вице-министр.

По данным Litgrid, в прошлом году потребление электричества в Литве было рекордным и составило почти 12 ТВт. Однако в Литве производят всего чуть больше трети этого количества - 4,7 ТВт. В первом квартале этого года Литва импортировала 65% электроэнергии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!