Клиенты из России остались должны Volfas Engelman 1,3 млн евро

Каунасская пивоваренная компания Volfas Engelman из финской Olvi Group заявляет, что клиенты из России задолжали ей 1,3 млн евро. Долг связан с угрозами, возникшими с войной в Украине, начатой этой страной.

Часть убытков по задолженности покроет страховая компания, часть все еще пытаются взыскать с платежеспособных клиентов, говорится в годовом отчете компании, представленном в Реестровый центр.

Volfas Engelman сообщает, что торговля с Россией и Беларусью была приостановлена ​​5 марта, убытки компенсируются продажами в Литве и на новых рынках.

По данным аудита, Volfas Engelman заработал в прошлом году 4,95 млн евро чистой прибыли – на 31% больше, чем в 2020 году (3,78 млн евро). Доходы составили почти 60 млн евро - на 8,8% больше, чем в 2020 году (55,1 млн евро).

Финской компании Olvi принадлежит 99,58% акций Volfas Engelman.

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