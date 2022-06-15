Наш спецэфир сегодня целиком посвящен этой теме — условиям получения помощи и создания своего бизнеса в Литве для украинцев.
Разбираться в этом нам помогает юрист из Украины, представитель профессионального сообщества адвокатов AVOCAD в Литве Виктория Виноградова.
Профессиональное общество адвокатов Avocad предоставляет бесплатную правовую помощь гражданам Украины, ищущим убежище и помощь в Литве.
Дмитрий Семенов – ведущий, Анжела Бубеляк – ведущая новостей.
Начало эфира в 13.00
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