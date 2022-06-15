С уходом Успасских Партию труда временно возглавит Фёдоров

С уходом с поста председателя Партии труда европарламентария Виктора Успасских временно политобъединение возглавит староста этой фракции в Сейме Виктор Фёдоров.

Об этом заявил BNS сам парламентарий после заседания президиума Партии труда во вторник.

"Временным председателем утвердили меня. Созовем совет, всеобщий съезд через пару месяцев. Точные даты у нас будут в ближайшее время", — сказал он.

На съезде должен быть избран новый лидер партии.

Заявив ранее во вторник о своем уходе с поста председателя и завершении активной политической карьеры, Успасских отметил, что хочет "дать партии новый импульс, новые идеи и омолодить ее".

Статьи по теме: Виктор Успасских завершает политическую карьеру и уходит с поста главы Партии труда

Фёдоров сказал, что это решение было очень неожиданным.

Успасских остается активным членом партии и будет представлять партию в Европарламенте.

Успасских, основатель Партии труда, возглавлял ее с перерывами с 2003 года, последний раз он избирался председателем в 2018 году и переизбирался в ноябре прошлого года.

Оппозиционная Партия труда в Сейме представлена фракцией из девяти депутатов, партия насчитывает около 10 тыс. членов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!