Синоптик рассказал, когда лучше всего планировать летний отпуск

Жители Литвы, планируя отпуск, чаще всего следят за прогнозом погоды. Когда будет тепло, когда прогреется вода в водоемах, когда будет меньше дождей и гроз? Поэтому жители стараются следить за прогнозами синоптиков, чтобы не мокнуть под дождем на пляже.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас, сказал, что даже самый лучший специалист, располагающий хорошими приборами, не сможет дать прогноз на 100% на конкретный день.

Пока мы можем делать прогноз только на июнь. На более позднее время рано составлять прогнозы. Июнь будет похожим на средний многолетний. Средняя температура в июле в Литве составляет 15,9 градусов тепла, количество осадков - 68 мм. По нынешним прогнозам, температура будет примерно такой, но вот осадков будет больше", - сказал синоптик.

"При планировании отпуска надо понимать, что прогнозы больше чем на 7 дней неточные. Оптимальный прогноз появляется за 5-7 дней до установленной даты. Если прогноз составлен на 3 дня, то он будет достаточно точным. Чем больше времени до отпуска, тем менее точны прогнозы. В Литве погода быстро меняется, определенности немного", - продолжил он.

Валюкас напомнил, что на многие процессы в природе влияет глобальное потепление, что также осложняет прогнозы. В одном он уверен - летом будут ливни и это явление никуда не денется. вопрос лишь в том, в каких районах выпадет больше осадков.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!