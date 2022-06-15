В Литве появились новые опасные наркотики, участились случаи передозировки

В Литве, как и во всей Европе, растет распространение наркотиков, чаще используют все более сильнодействующие психоактивные вещества, а сами их употребляющие люди не знают, что покупают. Об этом 14 июня рассказали специалисты Департамента по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем (ДКНТИА).

Замдиректора ДКНТИА Гражина Белян сказала, что на употребление наркотиков повлияла пандемия коронавируса и война в Украине. В течение последних 5 лет потребление наркотиков росло, но насколько, точно ответить сложно.

По новейшим данным, в Европе хотя бы раз наркотики принимали 83,4 млн. жителей (29%). Большая часть этих людей - мужчины.

В Литве хотя бы раз в жизни наркотики употребляли 14% жителей – в два раза меньше, чем в среднем в Европе. Самым популярным наркотиком в Европе и Литве остается конопля. Хотя бы раз в жизни ее употребляли 27% европейцев и 14% литовцев. В разных странах Европы распространение конопли разное, если на Мальте ее употребляют 4,3% жителей, то во Франции - почти 45%.

На втором месте по распространенности - кокаин. Хотя бы раз в жизни его употребляли 14,4 млн. европейцев – 5% (в Литве - 1,8% жителей). По словам Белян, на какое-то время кокаин был забыт, но сейчас снова вернулся.

На третьем месте по распространенности – MDMA, или экстази. Дальше идет амфетамин (его потребление растет), героин, другие опиоиды.

Именно употребление опиоидов в Европе, по словам Белян, вызывает беспокойство.

В 2019 г. в Литве от передзировки наркотиков умерли 52 человека (в ЕС - 6000).

Другая плохая новость - растет концентрация психоактивных веществ.

Представитель ДКНТИА Раса Повиланскене рассказала о новых психоактивных веществах, которые имитируют действие обычных наркотиков.

"С каждым годом новых психоактивных веществ появляется все больше – за 25 лет наблюдений в Европе выявлено около 800 совершенно новых веществ, которые отличаются высокой активностью. На европейском рынке каждую неделю появляется новое вещество", – сказала Повиланскене.

В основном это синтетические каннабиноиды, вещества имитирующие воздействие конопли. Беспокоят и формы употребления этих веществ. На черном рынке в Европе появляются вещества, которые якобы произведены из технической конопли. Обычно это продукты питания с низким содержанием ТГК, например, жевательные конфеты. Потребителей не информируют о том, что они содержат синтетические каннабиноиды. Да и те, кто покупает коноплю, не всегда знают, что иногда покупают синтетический, а не растительный продукт.

"Неопытный потребитель не всегда может определить, конопля это или химия. Распространяют и синтетические катиноны, имитирующие другие психоактивные вещества, но они отличаются более сильным действием", – заметила Повиланскене.

По ее словам, на смену героину приходит более опасный карфентанил. "На рынке героина практически нет, только карфентанил. В этом случае достаточно мизерного количества, чтобы проявилось отравление или передозировка", – рассказала эксперт.

Интересно, что Индия по производству психоактивных веществ нагнала Китая. Однако количество нелегальных лабораторий растет и в европе.

"В Литве сейчас нет больших проблем с новыми психоактивными веществами, но расслабляться нельзя", – сказала Повиланскене.

Еще один пугающий факт - опиоиды сейчас используют не только с помощью шприца, появились назальные спреи, пластыри, сосучки, глазные капли.

Заведующая отделением токсикологии Вильнюсской университетской больницы Габия Лаубнер-Сакалаускене заметила, что на рынок возвращаются и традиционные вещества.

"Похоже, что перед пандемией и во время нее, общество "отведало" новые вещества, было немало трагических случаев, связанных с употреблением новых психоактивных веществ, в том числе и среди молодежи. Сейчас мы видим возвращение стары - кокаина. По пациентам мы видим, что одно из основных используемых веществ - это фентанил. Другой момент – стирается грань между легальными и нелегальными веществами", – заметила Лаубнер-Сакалаускене.

В Литве выросло число людей, которые потребляют рецептурные бензодиазепины – снотворные и успокоительные. Это можно назвать кризисом опиоидов, который наблюдается и в США.

"Мы регистрируем потребление психоактивных веществ среди молодежи. Ограничение доступа алкоголя заметно, оно дает результат. Молодежь, до 25 лет, попадает в больницу не только с острыми последствиями однократного употребления, но и с осложнениями, психиатрическими патологиями", – сказала Лаубнер-Сакалаускене.

Врач напомнила, что в Литве нет серьезных методов клинической диагностики в этой сфере, поэтому врач не может быстро распознать, что употреблял пациент. Врач может лишь гадать.

По словам Лаубнер-Сакалаускене, уже 2–3 года героин даже негде приобрести, вместо него на рынок поставляют только фентанилы, в основном – ветеринарные, а люди думают, что покупают героин. Нескольких крупинок ветеринарного фентанила достаточно, чтобы привести к смети нескольких человек. В этом случае риск передозировки очень велик.

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