Некоторые банки поднимают расценки, а при обналичивании крупной суммы придется объяснять - для чего

Некоторые жители Литвы уже обратили внимание на перемены, другие только получили сообщение об изменении расценок коммерческих банков. Мало того, чтобы снять крупную сумму со счета, придется объяснять, зачем вам нужны такие деньги, сообщает LNK.

SEB сообщает, что пересматривает расценки 1-2 раза в год. Минимальная плата для клиентов, которые не выбрали план, с начала года выросла на 30 центов.

Банк Luminor изменил расценки с 1 апреля.

Swedbank меняет расценки с 1 сентября.

"У некоторых клиентов были значительные скидки. Например, получавшие на наш счет зарплату платили меньше 1,3 евро. Сейчас их план немного подорожает, но все равно будет дешевле стандартной цены", – сказал представитель Swedbank Саулюс Абрашкявичюс.

Увеличиваются не только расценки на самые распространенные услуги и операции, но и плата за выдачу генератора PIN-кода. Эта услуга подорожает в два раза до 16 евро.

Центробанк Литвы, регулирующий деятельность банка, указывает, что, несмотря на то, что большая часть коммерческих банков регулярно пересматривает расценки, меняют их довольно редко.

"Мы устанавливаем базовую корзину услуг, ее цену, что в корзину входит. Но большая часть клиентов выбрала такую корзину, которая стоит дешевле установленной нами", – сказал председатель ЦБ Гедиминас Шимкус.

По данным ЦБ, выросшие расценки могут способствовать повышению защиты на случай киберпреступлений, связанных со злостными действиями со стороны России.

Вводят новшества и в связи с обналичиванием средств.

Swedbank не будет предоставлять услугу перевода наличных на другой счет. Кроме того, при обналичивании крупной суммы, надо будет объяснять зачем вам эти деньги.

"Мы будем просить объяснения у жителей, которые хотят обналичить больше 10 000 евро. Деньги будут выдавать, но будут собирать информацию о том, зачем клиенты снимают деньги", – сказал Абрашкявичюс.

Похожий порядок действует в банке SEB. Каждый раз банк не требует объяснений, но иногда у клиентов будут интересоваться, зачем им столько наличных.

В других банках такого порядка пока не существует. Утверждают, что такие меры предпринимают для снижения риска отмывания денег. Пока неясно, в какой форме клиент должен дать объяснения, кроме того, никто не будет проверять, сказал ли клиент правду.

"Это требование, которое поможет банку больше узнать о клиенте", – сказала президент Литовской ассоциации банков Эйвиле Чипкуте.

Перемены, связанные с обналичиванием средств, - стремление снизить количество наличных на рынке.

"Если взглянуть на последние 10 лет, то операции с наличными встречаются крайне редко, их стало в 6 раз меньше. Количество операций в электронном пространстве выросло в 4 раза", – сказала Чипкуте.

Сейчас стоимость базовой корзины в зависимости от банка составляет от 70 центов до 2 евро в месяц.

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