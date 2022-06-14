Конфликт в парламенте Литвы может замедлить достижение договоренностей в сфере обороны и внешней политики

Напряженность между правящими и оппозицией может тормозить достижение договоренностей в сфере обороны и внешней политики, заявила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

"Я бы хотела, чтобы они были подписаны в июне, как и планировалось. Возможно, процесс немного затянется, может быть, в сентябре они будут подписаны", - сказала глава парламента в понедельник.

Она надеется, что будет найдено общее решение, поскольку основные положения в целом согласованы.

Однако Чмилите-Нильсен подчеркнула, что эти вопросы "не обязательно увязывать с весенней сессией", так как соглашения не будут подписываться после голосования в Сейме.

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Конфликт между властью и оппозицией разгорелся после того, как в минувший вторник Сейм обсудил вотум недоверия оппозиции к министру сельского хозяйства.

Тогда перед голосованием об утверждении ответов министра на вопросы, по инициативе оппозиции был сделан перерыв до следующего заседания, в надежде изменить расстановку политических сил в ходе голосования в четверг.

В ответ представители правящих созвали внеплановое совещание в среду утром одобрили ответы Кястутиса Навицкаса. В знак протеста оппозиция не участвовала в заседании Сейма в среду и собралась на альтернативное заседание в четверг. То же самое они собираются сделать и во вторник.

Работу Сейма бойкотируют члены пяти фракций — Партии труда, Союза крестьян и зеленых Литвы, Литовских регионов, Социал-демократической партии Литвы, Демократической фракции "Во имя Литвы" и Смешанной группы сейма. Всего 67 депутатов.

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