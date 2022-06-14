Президент Литвы: Мы не можем мириться с преобладанием насилия и лжи

В День скорби и надежды, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия повторяет историю сталинских ссылок в Украине.

"Сегодня более миллиона украинцев, рассеянных агрессором - Россией, проходят трагический путь, который символизирует 14 июня", - сказал глава государства на памятном мероприятии в понедельник.

"Сколько из них вернутся на родину? Кто защитит и вернет в Украину сирот и беспризорников, к которым уже тянутся окровавленные руки?", — риторически спросил он.

Советская власть, оккупировавшая страну 14 июня, 81 год назад, начала массовые депортации в глубь Советского Союза.

По данным Центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, за несколько дней в июне 1941 года около 18 000 человек в Литве были загнаны в вагоны для перевозки животных и вывезены с родины.

Киев заявляет, что Россия ведет себя аналогично в Украине, откуда людей насильно депортируют в Россию.

"Мы не можем мириться с преобладанием насилия и лжи. Поэтому сегодня, в память о жертвах массовых депортаций в Литве, каждый из нас заново откроет в себе дух борцов. Пусть всех нас объединит решимость дорожить свободой и противостоять несправедливости", — сказал Науседа.

15 июня 1940 года Советский Союз оккупировал Литву. Всего за время этой оккупации было заключено в тюрьмы и депортировано 280 тыс. граждан Литвы.

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