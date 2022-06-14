Цены на бензин и дизельное топливо в Литве поднялись на историческую высоту – чем это обусловлено

В начале июня литр бензина в Литве стоил 2,03 евро, а дизельного топлива – 1,86 евро. Это самая высокая цена с начала фиксации этих данных. Для сравнения, в 1998 г. литр бензина стоил 0,54 евро (1,86 лита), дизельного топлива – 0,35 евро (1,21 лит).

Стоимость горючего зависит от цены на нефть, акцизов, маржи переработчика и АЗС и НДС. НДС в Литве меняли дважды.

С 1 января 2009 года его подняли с 18% до 19%, а с 1 сентября 2009 до 21%.

Акцизы повышали еще чаще. До 2008 года тариф был за тонну, потом изменили на 1000 л. В 2008 г акциз на дизель был 947 литов (274,27 евро) за 1000 л. С тех пор его повышали 7 раз, сейчас он составляет 372 евро за 1000 л.

Акциз на бензин в 2008 г. составил 1116 литов (323,22 евро) за 1000 литров. С тех пор его повышали 4 раза, сейчас он составляет 466 евро за 1000 л.

Цены на нефть в последнее время значительно колебались. В 1998 г. баррель нефти Brent стоил 12,76 доллара США, в 2008 г. - 96,94 долларов. Потом цены снижались, а с 2011 снова стали расти. В 2015 г. достигли 100 долларов за баррель. В 2022 цены снова растут.

Цены на дизель и бензин соответствуют колебаниям на нефтяном рынке.

Atmetant šiuos metus, benzinas

Если не брать во внимание этот год, то бензин A-95 марки в Литве стоил дорого в 2012 г - 1,41 евро за литр. В том же году цена на дизель выросла до 1,33 евро. Правда в 2021 г. в Литве быстро росли зарплаты и пенсии.

По данным Департамента статистики Литвы, в 2021 году за среднюю зарплату можно было купить 754 л бензина или 836 л дизельного топлива. Для сравнения, в 2012 г. за среднюю зарплату можно было купить 342 л бензина или 360 л дизеля.

За среднюю пенсии по старости в 2021 г. можно было купить на 144 л бензина и на 170 л дизельного топлива больше, чем в 2012 г.

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