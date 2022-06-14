В Вильнюсе BMW врезался в светофор

14 июня в Вильнюсе, на перекрестке ул. Тайкос и Ригос, в светофор врезался автомобиль BMW.

По предварительным данным, сообщение о происшествии было зафиксировано в 11.50 ч.

По данным полиции, BMW врезался в столб светофора, люди в ДТП не пострадали.

Очевидцы рассказали, что водитель BMW совершил ДТП, пытаясь избежать столкновения с другим транспортным средством.

Сообщается, что поворачивавший водитель не заметил BMW и, вероятно, испугавшись, остановился посреди перекрестка, водитель BMW, пытаясь избежать столкновения, врезался в светофор.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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