Cпикер Сейма Литвы: оценка преступлений коммунизма должна быть в повестке стран Запада

Историю нельзя переписать, из нее нужно извлечь уроки, а оценка преступлений коммунизма должна появиться в политической повестке дня Запада, считает спикер Сейма Литвы.

"Жесткий шантаж, агрессивное давление, политика ультиматумов с имперского Востока все еще живы. Все еще приходиться делать выбор: маневрировать, искать нейтралитет и мнимые компромиссы или противостоять посредством концентрации, решительности и адекватной силы — своей и союзников, партнеров", — заявила Виктория Чмилите-Нильсен во вторник в Сейме по случаю Дня траура и Надежда.

"Пример Украины красноречив. В ее адрес та же риторика требований и ультиматумов, та же идеология «собирания земель», та же военная агрессия", — сказала она.

По словам спикера парламента, Литва по своей истории знает, что за ультиматумами следует агрессия.

"После 15 июня всегда приходит 14-ое июня. Оно может прийти не сразу, но обязательно придет, если вы начнете маневрировать и идти на уступки", — сказала Чмилите-Нильсен, говоря об оккупации Литвы 15 июня 1940 года и начавшихся 14 июня следующего года массовых депортациях.

По ее словам, помня свою историю, Литва должна помочь Европе "избавиться от навязываемого Кремлем рассказа о европейской истории ХХ века, в том числе и о причинах и последствиях Второй мировой войны".

"Сегодня Кремль вновь использует эту историю, пропитанную голословными обвинениями, циничным и высокомерным отношением и беззастенчиво наклеиваемыми ярлыками, для оправдания своей агрессии против соседних стран", — заявила Чмилите-Нильсен.

"Поэтому важно, чтобы оценка преступлений тоталитарного коммунистического режима стала неотъемлемой частью политической повестки дня Западного мира в борьбе с дезинформацией и гибридной войной", — сказала она.

Спикер Сейма подчеркнула, что имевшие место в прошлом жертвы жителей Литвы обязывают не терять бдительность и помогать в этом другим.

Литва отмечает День скорби и надежды во вторник — 14 июня, когда советские власти, оккупировавшие страну 81 год назад, начали массовые депортации в глубь Советского Союза.

По данным Центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, за несколько дней в июне 1941 года около 18 000 человек были загнаны в вагоны для перевозки животных и вывезены с родины.

15 июня 1940 года Советский Союз оккупировал Литву. Всего за время этой оккупации было заключено в тюрьмы и депортировано 280 000 граждан Литвы.

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