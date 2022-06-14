Врачи предупреждают: после перемен очереди к врачам станут больше, качество услуг ухудшится

Литовские врачи выступают против предложенной министерством реформы. По их словам, все союзы врачей убеждены в порочности реформы, она лишит пациентов права выбора врача, очереди станут больше, а качество услуг ухудшится. Кроме того, сама реформа вызывает ряд вопросов, на которые Минздрав не может дать точные ответы.

Семейный врач, член Профсоюза семейных врачей Литвы Алма Астафьева сказала, что изменения в системе нужны, но у юредложенной реформы есть серьезные недостатки.

"Мы сейчас даже образовали альянс, представляющий все объединяющие врачей организации, такое произошло впервые. Нам все говорят, что поезд ушел. Мы хотим сказать обществу, что не так все хорошо, как рассказывают. Нас одаривают обещаниями, но доказательств того, что что-то будет так или иначе, у нас нет. Мы видим проблемы и пациентов, поскольку непонятно, как в центре будет гарантировано право пациента на выбор врача, как будут обстоять дела с конкуренцией, ведь пациент не сможет выбирать, поэтому будут работать, как хочу. Сейчас мы выбираем хороших специалистов или тех, у которых очереди меньше. После реформы такие наши права будут ограничены", – сказала Астафьева.

Семейный врач Раса Исявичене подчеркнула, что после реформы и объединения первичного и вторичного звена придется выписывать еще больше направлений, поскольку семейный врач будет "кормить" вторичное звено – Больничная касса платит за каждое направление. Нет направления – нет денег.

Мало того, по словам Исявичене, пациент будет вынужден ходить к врачам в своем регионе, где он прописан. Если у вас есть какое-то расстройство, болезнь, и вы много лет лечитесь у одного врача в другом регионе, вы не сможете к нему ездить.

"Очереди к специалистам будут созданы искусственно, тем, кому нужно к врачу, будет сложно туда попасть", – сказала семейный врач.

Врач Ауримас Рапалавичюс поднял вопрос доступности услуг, если после реформы пациент не сможет бесплатно лечиться в другом регионе. Он привел пример – сам он работает в Каунасе, но у него есть пациенты из Йонавы. Это близкий, но уже другой регион, поэтому пациент из Йонавы после реформы сможет лечиться у него только платно или искать врача в Йонаве. А если человек пропишется в Каунасе, не сможет получать услуги в Йонаве.

"Сейчас мы стараемся как можно меньше пациентов посылать во вторичное звено, чтобы услугами специалистов пользовались те, кто в них нуждается. Так мы уменьшаем очереди. Когда произойдет объединение, непонятно будет, кто и за что отвечает, если руководить будут главы больниц, они смогут оказывать давление на семейных врачей", – сказал Рапалавичюс.

Предполагают, что не будут требоваться направления, поэтому пациенты смогут ходит, куда захотят. Но сам пациент без помощи семейного врача не может поставить себе диагноз, поэтому этот порядок вызывает беспокойство.

Врачи говорят, что в этой реформе много неясностей – неизвестно, что будет с направлениями, зачем нужны центры здоровья, нет ясных изменений, изложенных в документах. По словам врачей, поскольку ничего непонятно, порядок через какое-то время могут снова изменить.

"Модель поликлиник порочна. Но поликлиник немного, они уходят, семейные врачи там не хотят работать. Большая часть семейных врачей либо уходит на периферию, но там они уже совсем отделены от системы, у них нет главы, требующего выписывать направления. Другой момент - частные медцентры. Сейчас эта модель объединит все центры – и частные, и государственные - в одно", – сказал Рапалавичюс.

Кроме того, их объединят и с больницами, а такого прежде не было.

Сейчас пациент, получив направление, может идти к тому специалисту, к которому хочет. После реформы, по словам врачей, он не сможет выйти за пределы своего региона. Семейные врачи считают, что отпадет необходимость в их компетентности – они будут только давать направления и больничные, лечить не будут.

16 июня врачи проводят акцию солидарности "Герои со связанными руками", чтобы обратить внимание на грядущую реформу. Во время акции в Вильнюсе семейных врачи в белых халатах встанут вместе, образовав сердце. Руки врачей будут связаны красными лентами.

Весть акции: сердце - семейная медицина и забота о пациентах, а связанные руки – новая реформа, которая сужает функции врачей, приравнивает их работникам канцелярии или "роботам-автоматам", что приведет к очередям и недоступности услуг.

Delfi напоминает, что в последнее время в Литве активно обсуждают грядущую реформу. На прошлой неделе ее одобрили на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения, ее будет рассматривать парламент.

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