Виктор Успасских завершает политическую карьеру и уходит с поста главы Партии труда

Виктор Успасских завершает политическую карьеру и уходит с поста главы Партии труда.

Неизбежно, рано или поздно наступает такой день, когда один этап жизни завершается, а чтобы начался новый – нужны новые решения. Я не только верю, я знаю – человек приходит в мир учиться, развиваться, меняться, а чтобы делать это, он должен двигаться вперед, через новые уроки, испытания, распространение новых идей.

Не всегда получается то, что планируешь. Жизнь предлагает новые обстоятельства, новые ситуации, корректирует планы. Я знаю, что у меня было много возможностей самореализации в политическом плане (...). Хочу поблагодарить за такую возможность и принести извинения за то, что не смог должным образом их использовать. Конечно, что-то удалось сделать, а что-то нет. Были и ошибки из-за неопытности, конъюнктурных моментов и других причин.

Но сегодня честно и открыто я могу сказать – я пришел в политику ведомый идеализмом. Все, что я делал, было направлено во благо, для нужного людям и Литве результата, поскольку я люблю всех родившихся здесь моих детей, люблю людей и Литву, которая дала мне большие возможности в бизнесе, политике, личной жизни. Поэтому я могу спокойно и смело смотреть всем в глаза.

Я хотел сделать это в другое время, но жизнь и обстоятельства корректируют планы, заставляют менять решения, заново планировать, но сегодня тот день, когда надо принимать решение, чтобы дать партии новый импульс, новые идеи.

Я ухожу с поста главы партии и завершаю свою активную политическую карьеру.

Желаю, чтобы партия не отклонилась от фундаментальных ценностей (...).

Благодарю всех однопартийцев за совместную работу, самоотдачу и поддержку. Благодарю всех моих избирателей. Я был и буду вашим другом и помощником по мере моих возможностей. Благодарю и моих оппонентов, конкурентов – каждый ваш пинок заставлял искать новые решения, побуждал задумываться.

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