Россия и Украина в пятёрке крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься. Подъём цен на зерно и топливо сказывается на ценах на любую еду. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.

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Из Одессы на связи c Delfi.ru литовский политолог Альвидас Медалинскас, с которым мы обсуждаем вопрос транспортировки зерна из портов Украины.

Дмитрий Семенов — ведущий, Анжела Бубеляк — ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00

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