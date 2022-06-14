Спецэфир Delfi: как вывезти зерно из портов Украины и избежать голода? Из Одессы - литовский политолог Альвидас Медалинскас

Турция предлагает переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна из заблокированных украинских портов. Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова будет вывозить по морю зерно только в случае создания морского коридора кораблями цивилизованных стран, а каким-либо предложениям России не доверяет.

Россия и Украина в пятёрке крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься. Подъём цен на зерно и топливо сказывается на ценах на любую еду. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.

Увенчаются ли успехом усилия Турции, есть ли шанс на создание морского коридора, что может потребовать Россия взамен?

Из Одессы на связи c Delfi.ru литовский политолог Альвидас Медалинскас, с которым мы обсуждаем вопрос транспортировки зерна из портов Украины.

Дмитрий Семенов — ведущий, Анжела Бубеляк — ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00

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