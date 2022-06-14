Ливнeвые дожди пройдут почти по всей Литве

В ночь на вторник дожди шли в восточной Литве. Днем ожидается переменная облачность на западе страны, в других районах - облачная погода.

Днем дожди будут идти повсюду, меньше вероятность осадков только на взморье. Температура составит 15-20 градусов тепла. Днем будут идти кратковременные дожди.

В ночь на среду небо понемногу прояснится, ожидается переменная облачность. В первой половине ночи пройдут небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов. Днем во многих районах ожидаются кратковременные осадки. После обеда местами прогнозируют грозы.Воздух прогреется до 17–22 градусов.

В четверг ночью без осадков, днем на большей части территории страны пройдут небольшие дожди. Ночью будет 8–13, днем 16–21 градус тепла.

В пятницу погода будет практически такой же как в четверг, только осадки уже ожидаются лишь в некоторых районах. Ночью 9–14, днем 18–23 градуса тепла.

В выходные осадков будет меньше, потеплеет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!