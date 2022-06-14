В Литве копают первую картошку – всем ли она будет по карману

В Кедайняйском районе в некоторых хозяйства уже неделю копают первую картошку, пишет портал rinkosaikste.lt.

На полях фермера Саулюса Дамбраускаса работники каждый день копают картошку и сортируют ее. Фермер сказал, что урожай его не разочаровал.

"Я считаю, первый урожай неплохой. Картошка красивая, нормального весеннего размера. Все хорошо, работы много, работаем", – сказал один из работников хозяйства.

Дамбраускаса сказал, что в этом году погода была неплохой, засухи не было, только пугали заморозки.

Картошку Дамбраускас посадил на площади 185 га, но ранняя занимает всего 8 га.

Этот фермер традиционно один из первых копает картошку в Литве. Чтобы получить ранний урожай приходится работать с Нового года. Картошку проращивают в специальных ящиках под лампами. Проросшую картошку сажают наполовину вручную. Работники вручную кладут картошку в сеялку, чтобы не обломать ростки.

На рынке первая литовская картошка стоит 1,5 евро за кг. Ее уже можно найти в крупных торговых центрах. Фермер получает за свой товар в лучшем случае половину цены, остальное остается у торговцав.

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