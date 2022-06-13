Литва закупит почти 200 предупредительных сирен для зоны рядом с БелАЭС

Литва приобретет 197 стационарных акустических предупредительных сирен, сообщил в понедельник Департамент противопожарной охраны и спасения.

Сирены будут установлены в 100-километровой зоне потенциального воздействия Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

В нее входят Аникщяйский, Игналинский, Йонавский, Кайшядорский, Молетский, Шальчининкский, Ширвинтский, Швенченский, Тракайский, Укмергский, Утянский, Варенский, Вильнюсский, Висагинский, Зарасайский районы, города Вильнюс и Электренай.

По данным департамента, после реализации этого проекта более 800 тыс. жителей получат возможность оповещения сиренами о возможных угрозах.

Также планируется закупить аппаратуру управления этими сиренами.

Это оборудование будет закуплено в рамках программы Норвежского финансового механизма на 2014-2021 годы "Окружающая среда, энергия, климатические изменения".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!