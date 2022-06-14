Отдыхающих у озер жителей ждет неприятный сюрприз: стоянка стала дороже

В минувшие выходные в Литве стояла приятная погода. Жители, побывавшие на пляжах около озер, были возмущены подорожанием парковка, сообщает LNK.

"Погода приятная, теплеет, началось литовское лето", – радовалась женщина.

Мужчина сказал, что в выходные он всегда ездит на Зеленые озера.

"Здесь очень хорошая инфраструктура. Все близко к природе, есть мостики. Лучшее место под Вильнюсом", – считает он.

Одни отдыхающие загорают, другие – жарят шашлык или колбаски.

Потеплело, поэтому отдыхающих на озере стало больше.

"Мы первый раз у воды. Боялись, что будет холодно, но все в порядке", – сказал мужчина с ребенком.

В Вильнюсе стоянка около пляжей платная, она подорожала в два раза. Сейчас плата составляет 60 центов в час. Не всем отдыхающим это нравится.

"Мне это не нравится. В воскресенье могли бы сделать стоянку бесплатной хотя бы около пляжей. Дайте людям немного свободы", – сказал молодой человек.

Другой отдыхающий сказал, что все были бы довольны, если бы не надо было платить за стоянку.

"Но наверное, надо платить, чтобы присматривали за инфраструктурой, поток людей здесь большой", – заметил он.

Женщина с младенцем напомнила, что месяц назад плата была меньше: "Мы думаем, это что, на лето цену изменили?".

Другие отдыхающие жалуются не на плату, а на то, что не хватает мест на стоянке.

"Если бы обустроили стоянку, увеличили ее, было бы все хорошо" – сказал один мужчина.

Контролеры работают. Штрафы выписывают каждому пятому. Чаще фиксируют машины, оставленные за стоянкой там, где стоянка запрещена.

Муниципалитет утверждает, что собирает плату для улучшения инфраструктуры. Жители говорят, что пока изменений нет. Разве что стало больше лежаков и появились туалеты, но на стоянке места немного.

"Как видите, машин меньше не стало. Мы приехали в 10.30 ч., еще было место, родители приехали в 11.30 ч., уже не нашли места", – сказал мужчина.

Другие сказали, что если кому-то дорого, могут ездить на автобусе.

"Сюда часто ходят три автобуса. Мне удобно", – сказал собеседник.

За год за парковку в Вильнюсе собирают 10 млн. евро. На эти деньги приводят в порядок площади, велодорожки, пешеходные дорожки, мосты и виадуки.

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