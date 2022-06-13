На складе каунасского предприятия обнаружены держатели для авиационных бомб

Криминальная служба Таможни Литвы сообщила в субботу о начале досудебного расследования по факту контрабанды оружия, когда на складе каунасского предприятия в конце мая обнаружила держатели для вертолета, предназначенные для запуска авиационных бомб.

По словам должностных лиц, держатели должны были быть вывезены за границу.

Служба отмечает, что шесть специальных креплений для российского боевого вертолета "МИ-171" были обнаружены таможенниками 27 мая при обыске на складе каунасской компании, занимающейся ремонтом и продажей авиационной техники. Последняя импортировала их из Эстонии.

Сотрудники таможни заподозрили, что держатели были классифицированы как оружие и были ввезены без необходимых разрешений, выдаваемых Департаментом полиции.

Полиция подтвердила таможне, что эти устройства предназначены для запуска авиабомб, и что торговля таким оружием запрещена: компании не могут ни ввозить их, ни хранить их.

Сообщается, что держатели еще будут переданы для дальнейшей экспертизы.

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