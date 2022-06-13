По словам должностных лиц, держатели должны были быть вывезены за границу.
Служба отмечает, что шесть специальных креплений для российского боевого вертолета "МИ-171" были обнаружены таможенниками 27 мая при обыске на складе каунасской компании, занимающейся ремонтом и продажей авиационной техники. Последняя импортировала их из Эстонии.
Сотрудники таможни заподозрили, что держатели были классифицированы как оружие и были ввезены без необходимых разрешений, выдаваемых Департаментом полиции.
Полиция подтвердила таможне, что эти устройства предназначены для запуска авиабомб, и что торговля таким оружием запрещена: компании не могут ни ввозить их, ни хранить их.
Сообщается, что держатели еще будут переданы для дальнейшей экспертизы.
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