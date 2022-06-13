"Я живу в Шимоняйской пуще и часто показываю этот лес друзьям, вожу в красивые места. Я нередко встречаю здесь диких животных, но увидеть рысь на таком близком расстоянии мне довелось впервые", – рассказал Донатас Инис.
По его словам, хищник лежал в 5 м от дороги, его можно было хорошо рассмотреть.
"Я ехал на машине и увидел хищника рядом с дорогой. Мы остановились, сняли рысь на видео, полюбовались ею. Хищник не убегал, мы заметили, что у животного нет одного уха и решили, что оно ранено. Однако, когда мы открыли дверцу машину, рысь встала и удалилась. Следы рыси в Шимоняйской пуще нередко находят и наши соседи", – рассказал Донатас.
В Литве рысь - единственный хищник семейства кошачьих, живущий в лесах.
5 июля сообщалось, что рысь видел один мужчина в Висагинасе.
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