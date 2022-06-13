Новые рейтинги: пока никаких перемен не наблюдается

В мае работу парламента сопровождали эмоциональные дискуссии по вопросам, инициированным правящими. Оппозиция считает, что некоторые вопросы могут расколоть общество. Однако, вызвавшие жаркие дискуссии вопросы предоставления статуса главы государства Витаутасу Ландсбергису и узаконивания гражданского союза не вызвали хаоса в рейтингах. Опрос был проведен компанией Baltijos tyrimai. Его результаты показали, что в мае политические партии оценивали примерно так же, как месяц назад.

Опрос был проведен 16–28 мая. Его результаты показали, что больше всего поддержки жители высказывают партии Саулюса Сквернялиса "Во имя Литвы". 14,1% респондентов сказали, что если парламентские выборы пройдут в ближайшее воскресенье, то они будут голосовать за эту партию (в прошлом месяце 14,8%).

Далее идут социал-демократы и консерваторы. Результаты опроса показали, что за эти партии планируют голосовать примерно такое же количество людей: за соцдемов голосовать планируют 11,5% (в апреле 12,8%), за консерваторов 10,4% (в апреле 10%).

Далее идет "Свобода и справедливость". За нее в мае голосовать собирались голосовать 7,2% жителей. Столько же планировали голосовать и в прошлом месяце.

Движение либералов намеревались поддержать 5,7% респондентов (в апреле 6,4%).

На шестом месте – Литовский союз крестьян и зеленых. За них в мае планировали голосовать 4,9% участников опроса (в апреле 4,5%).

Похожая поддержка в мае была и у "трудовиков": за них планировали голосовать 4,6% ( в апреле 4,3%) участников опроса.

На последнем месте среди парламентских партий - Партия свободы – 2,5%, (в апреле 2%) голосов респондентов.

На последних местах рейтинга с 2% поддержкой идет Союз народа и справедливости, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (1,9%), Литовская партия регионов (1,7%) и Литовская партия зеленых (0,9%).

Треть респондентов (32,6%) не намерены голосовать или не знают, за кого голосовать.

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