Сюрприз: в лесу нашли целых 50 подберезовиков

Несколько дней назад в Литве начался грибной сезон. В разных частях Литвы находят подберезовики, подосиновики и боровики, пишет rinkosaikste.lt.

Житель Кедайняйского района Владимир Догодкин надолго запомнит свой первый поход за грибами в этом году. Мужчина нашел 50 молодых подберезовиков.

Догодкин живет в деревне Бейнайчай. Он всю жизнь любил ходить в лес - просто погулять или за грибами. Чаще всего мужчина ходит в Шилайняйский лес.

"Я пошел осмотреть свои грибные места, смотрю – первый, второй, третий, четвертый…. Так набрал много грибов. Все молодые подберезовики. Были о побольше и поменьше, значит, они росли тут уже несколько дней. Это был первый поход за грибами в этом году", – радовался Догодкин.

Его жена дома сосчитала добычу – ровно 50.

"Все красивые, целенькие. Очень приятно. Мы отварили их и съели", – рассказала Инга Догодкинене.

Специалисты говорят, что грибы растут, поскольку идут дожди и потеплело.

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