Это следующий этап его войны против Европы, написал профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

О том, каковы геополитические причины экономических изменений, каким будет их дальнейшее влияние, достигнут ли пик роста цен, когда ожидать его снижения, насколько эффективны меры по смягчению последствий инфляции, предпринимаемые правительством, говорим с экономистом агентства Brandnomika Александром Изгородиным.

Статьи по теме:
Спецэфир Delfi: еще раз о Дне русской культуры с кинорежиссером Ларисой Артюгиной
Спецэфир Delfi: оспа обезьян и проект об отмене признания независимости Литвы в Госдуме

Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.

Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!