Спецэфир Delfi: безостановочный рост цен в Литве и угроза голода в мире

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По предварительным оценкам, инфляция в мае в Литве составила 18,5% и была самой высокой с 1996 года. Пока рост цен опустошает карманы жителей Литвы и других стран ЕС, экономисты обращают внимание на первые признаки рецессии. У России есть план голода в мире. Владимир Путин готовится уморить голодом большую часть развивающегося мира.