Осталось 6 дней: что ждет тех, кто не выбрал независимого поставщика электроэнергии?

До конца второго этапа либерализации рынка электроэнергии осталось всего несколько дней, многие задаются вопросом, что ждет тех, кто вовремя не выберет поставщика? На этот вопрос исчерпывающий ответ дает директор Perlas Energija Вилюс Юрайтис.

"Важно понять, что автоматически независимого поставщика никому не назначат. Если клиент не выберет независимого поставщика до 18 июня, то с 1 июля будут обеспечены гарантийные поставки, их осуществляет Energijos skirstymo operatorius (ESO). Такие клиенты будут получать электричество по биржевой цене с наценкой в 25%", – сказал Юрайтис.

На сайте ESO сказано, что гарантийные поставки осуществляются в течение не более 6 месяцев. По прошествии этого срока, клиента за три недели информируют о возможном отключении электричества.

"Однако в этом контексте важно знать, что из-за значительного роста цен во всей Европе государство подготовило всем систему компенсации, это касается и клиентов, которым временно электричество будет поставлять ESO. Компенсировать будут не больше 9 евроцентов за кВт/ч, но окончательная стоимость не может быть ниже 24 цт/кВт. Значит, самая низкая цена, которую будут платить потребители, составит 24 цт/кВт.

Вполне возможно, что те, кто не выберет независимого поставщика, будут платить за услуги дороже. Гарантийные поставки оплачиваются по цене на бирже плюс 25% наценка. Если цены на бирже поднимутся, то даже после применения компенсации, клиенты будут платить больше 24 цт за кВт/ч. Поэтому наиболее стабильный вариант - выбор поставщика до 18 июня, тогда вы точно будете знать, сколько будете платить в определенное время и сможете планировать свои финансы", – сказал Юрайтис.

По словам главы Perlas Energija сейчас важно учитывать не только цену, но и срок действия договора.

"Во-первых, важно не фиксировать цену больше чем на 6 месяцев. Сейчас цены на рынке рекордные, если их зафиксировать надолго, вы будете больше платить даже после снижения цен. Если цена фиксируется на 6 месяцев, ее будут пересматривать каждых полгода. Второе, важен срок действия договора. Некоторые клиенты в обмен на скидки подписывают договор на длительный срок: 2,3 или 6 лет, за расторжение такого договора следуют санкции в виде возвращения скидок. Это ограничивает возможности клиента менять договор, ведь иногда его расторжение может обойтись в 100 евро. Например, Perlas Energija со всеми клиентами подписывает договор на неограниченный срок, в котором есть возможность фиксировать цену на 6 месяцев. Клиенты без дополнительной платы могут расторгнуть его в любое время", – сказал Юрайтис.

По его словам, люди, которые фиксируют цены на длительный срок могут оказаться в безвыходной ситуации: "Если вы зафиксируете цену на 3 или 6 лет, то не сможете расторгнуть договор, когда цены начнут снижаться, и будете платить больше, чем другие. В результате вам придется выбирать - расторжение договора с уплатой штрафов или дорогое электричество. Поэтому лучше всего сейчас не фиксировать цену на долгое время".

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