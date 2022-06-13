Главы МИДов Литвы и Украины обсудили разблокировку Одесского порта

В субботу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис по телефону обсудили разблокировку Одесского порта.

"Мы тесно сотрудничаем, чтобы решить вопрос разблокировки украинского экспорта продуктов питания. Литва полностью понимает и разделяет озабоченность Украины по поводу безопасности. Нам нужно больше тяжелого вооружения, чтобы защитить Одессу от нападения с моря", — написал украинский министр в Twitter.

Украина, один из крупнейших экспортеров зерна в мире, не может использовать свои порты на Черном море, потому что они заблокированы российским военным флотом.

Запад рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через другие европейские страны, но это осложняется наличием большого объема имеющейся продукции.

Киев хочет, чтобы Запад либо направил военные корабли для сопровождения грузовых судов, чтобы они не подверглись нападению кремлевских сил, либо предоставил самой Украине более современные вооружения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!