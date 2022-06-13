Отдых на взморье: спасатели вытащили из воды четверых подростков

Первые выходные лета подарили теплую погоду, поэтому на море съехалось немало людей. К сожалению, Купание не все доставило удовольствие.

Клайпедские спасатели сообщают, что 12 июня, в 17 ч. по Единому номеру помощи сообщили о том, что в Клайпеде у мола тонут двое подростков. Инцидент произошел на диком пляже, где нет спасателей. Мальчикам помогли отдыхающие, к приезду спасателей тонувшие уже покинули пляж.

В 18 ч. в Гируляй тонули двое юношей (17 и 18 лет), оба - граждане Украины. Спасатели вытащили их из воды, пострадавших увезли в больницу.

В Смильтине неудачную посадку совершил парашютист. Он ударился головой о ступеньки. Работавшая на пляже медик оказала ему первую помощь и вызвала скорую. Пострадавшего увезли в больницу.

БУ "Клайпедские пляжи" напоминает, что люди в море обычно тонут, попав в ямы, после чего их течение начинает уносить в море. Когда человека уносит течение, он начинает паниковать, напрасно растрачивает энергию, захлебывается и тонет.

Совет специалистов: если вы попали в яму и вас уносит в море, а там, где вы купаетесь, есть спасатели - главное, не паниковать. Старайтесь удержаться на поверхности воды, тогда вас спасут спасатели.

Если вы решили выбраться из воды самостоятельно, тогда главное, плыть в сторону моря или вправо или влево, чтобы покинуть место, где находится яма.

На надо спешить и тратить понапрасну силы. Спокойно плывите вдоль берега вправо или влево. Когда вы выберетесь из ямы, море само поможет вам добраться до берега.

Главное – не паниковать и не тратить понапрасну силы.

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