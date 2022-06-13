Погода в Литве: после теплых выходных наступают неприятные перемены

Первая половина новой недели будет прохладной и дождливой. В понедельник днем недалеко от Литвы установится атмосферный фронт. В первой половине дня без осадков. С обеда появятся дождевые облака, до вечера они охватят большую часть районов.

До начала ночи местами пройдут очень сильные дожди, кое-где с грозами. Днем будет 17–22 градуса тепла.

В ночь на вторник рядом с восточной частью страны пройдет центр небольшого циклона. На большей части страны будет облачно, только на западе возможны небольшие осадки. Дожди ожидаются во многих районах, меньше осадков будет только у моря. На востоке ожидаются сильные дожди. Утром будет 9–14 градусов тепла.

Во вторник днем ожидаются кратковременные дожди. Они пройдут по всей стране, местами ожидаются грозы. Днем будет всего 15–20 градусов тепла.

В среду ночью небо станет ясным, ожидается переменная облачность. Местами в первой половине дня пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Ночью будет 8-13 градусов тепла.

В среду днем ожидаются небольшие осадки. После обеда возможны грозы. Воздух прогреется до 17–22 градусов тепла.

Ночь на четверг будет без осадков, днем на большей части страны пройдет небольшой дождь. Ночью будет 8–13, днем 16–21 градус тепла.

В пятницу погода будет как в четверг, только небольшие дожди возможны в немногих районах. Ночью будет 9–14, днем 18–23 градусов тепла.

По нынешним данным, в выходные осадков будет меньше, потеплеет.

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