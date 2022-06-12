"Символ единства": Почта Литвы начала продажу марки с "Байрактаром"

Почта Литвы начала продавать марки с изображением БПЛА "Байрактар", на который жители страны собирали средства, и рекомендует отправлять письма мировым лидерам с этой маркой. Отмечается, что почтовая марка олицетворяет собой символ единства, говорится на сайте Почты Литвы.

Почта Литвы выпустила эту марку, чтобы отметить благотворительную акцию по приобретению "Байрактара" для Вооруженных сил Украины, проведённую по инициативе литовского журналиста Андрюса Тапинаса.

За три дня жители Литвы собрали почти 6 миллионов евро, чтобы купить турецкий беспилотник и передать его ВСУ.

Тапинас поддержал призыв Почты Литвы писать письма с этой маркой в ​​руководящие институты ЕС, руководство международных организаций и на адреса лидеров европейских стран с призывом более активно поддерживать Украину и предоставлять ей оружие. В своем письме к Макрону и Шольцу он подчеркнул, что общественность будет вынуждена самостоятельно возглавить процессы поставок вооружения в Украину, если лидеры не могут отважиться из-за желания договориться с Россией, передает "Украинская правда".

В своем письме к Макрону Тапинас процитировал известное выражение французского президента и лидера Движения Сопротивления генерала Шарля де Голля: "Политика – слишком серьезное дело, чтобы отдавать ее в руки политикам. Неполитики лучше справятся с этим". А в письме Шольцу литовский телеведущий процитировал слова немецкого поэта Вольфганга фон Гёте: "Разделяй и властвуй, наверное, мудрый совет, но впрочем лучше будет "объединяй и веди за собой".

Присоединиться к кампании приглашаются все желающие. Письмо не обязательно писать самому, можно использовать тексты известных литовцев, присоединившихся к кампании, вложить их в конверт и отправить с почтовой маркой "Байрактар". Рекомендуется, чтобы письмо было написано на английском языке или на языке страны получателя.

Половина средств от покупки марки поступает на счет благотворительного фонда Blue/Yellow.

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