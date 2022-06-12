Карта ремонта дорог в Литве: ожидается, что во время работ удастся избежать больших заторов

В 2022 году основные ремонтные работы будут проводиться на главной дороге А1 Вильнюс – Каунас – Клайпеда и на подъездах к ней, а также на участке А5 возле деревни Пацентай. Представитель Дирекции автомобильных дорог Литвы Саулюс Янсонас надеется, что возможные изменения правил дорожного движения на некоторых участках существенно не повлияют на продолжительность поездки.

Глава отдела международных связей и коммуникаций дирекции сообщила Delfi, что в этом году планируется начать ремонт центрального моста через Нерис на участке автомагистрали A1 Вильнюс – Каунас – Клайпеда с 99.03 до 100.47. км.

Этот мост, называемый Клебонишкис (или Альфонсаса Мешкиниса), находится рядом с новым мостом и виадуком через улицу Йонавос, строительство которого близится к завершению.

Также ремонтируется транспортный узел на главной дороге A1 Вильнюс – Каунас – Клайпеда (39,110 км).

Здесь ремонтируется перекресток разных уровней (виадук Папарчяй) и ведутся работы по реконструкции близлежащих дорог. Состояние бывшего виадука Папарчяй было самым плохим на государственной дорожной сети.

В этом году под Каунасом уже устранен один из самых опасных левых поворотов на государственной дорожной сети.

"По трассе А1 (в Гирайте) от 102,90 до 107,00 км", - пояснил С. Янсонас.

На главной трассе страны - Вильнюс – Каунас – Клайпеда - запланированы более детальные работы в обоих направлениях, которые, вероятно, повлияют на движение.

"Например, к 21 июня планируется начать ремонт моста через реку Анчя возле Киркляй (207,59-207,67 км)", - сказал представитель дирекции.

Он добавил, что после успешного завершения государственных закупок в этом году планируется начать строительные работы на участке проекта Via Baltica A5 Каунас – Мариямполе – Сувалкай с 72,5 км до 79 км. Этот участок находится недалеко от деревни Пацентай.

"В настоящее время и в ближайшем будущем движение по трассе A1 Вильнюс — Каунас — Клайпеда будет бесперебойным. Как мы уже упоминали, на некоторых участках возможны изменения правил дорожного движения, которые не должны оказать существенного влияния на продолжительность поездки", — сказал С. Янсонас.

Он также сообщил, что на дорогах республиканского значения будет дополнительно установлена ​​инфраструктура безопасности движения (кольцевые развязки, современные пешеходные переходы, пешеходные и велосипедные дорожки и т.д.), будут обновлены указатели, реализуются другие проекты по содержанию и развитию дорог.

"Во время проведения отдельных работ, перечисленных выше, движение транспорта будет организовано по заранее согласованным с полицией схемам движения в соответствии с нормативными требованиями.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила и следить за дорожными знаками, горизонтальной дорожной разметкой, двигаться с безопасной скоростью", — добавил С. Янсонас.

Ранее сообщалось, что на содержание и развитие всех дорог в стране выделено 543 миллиона евро, из них 366 миллионов евро – на дороги государственного значения. Автомобильная дирекция управляет 21 000 км дорог государственного значения.

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