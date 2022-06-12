Скончался ученый Альгис Пятрас Пискарскас

В воскресенье на 80-ом году жизни скончался литовский физик и создатель лазерной науки в Литве профессор Альгис Пятрас Пискарскас.

Ректор Вильнюсского университета (ВУ) Римвидас Петраускас сообщил о смерти ученого в Facebook.

"Ученый, которого называют отцом литовских лазеров, не только сделал открытия уровня Нобелевской премии в области световых явлений и источников, но и был создателем одной из самых передовых областей технологии и производства в Литве. Соболезнования близким и коллегам. Светлая память", - написал ректор ВУ в социальной сети в воскресенье.

А. Пискарскас работал на физическом факультете Вильнюсского университета с 1968 года. В 1983 г. защитил докторскую диссертацию по физико-математическим наукам на тему "Широкодействующие параметрические генераторы света и их применение в высокоскоростной спектроскопии". В том же году он стал научным руководителем Центра лазерных исследований.

Читал лекции в университетах и ​​исследовательских центрах Йены, Мюнхена, Гронингена и Лейдена, Беркли, Северного Техаса и Праги. Входил в редколлегии научных журналов.

В 1991 г. стал членом-корреспондентом Литовской академии наук, в 2001 г. - вице-президентом. С 1995 года он являлся членом Литовского научного совета. В 1999–2003 годах был вице-президентом Литовского общества физиков и председателем научной комиссии.

Написал более 700 научных статей, докладов и других научных публикаций.

В 2019 году награжден Командорским крестом "За заслуги перед Литвой".

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