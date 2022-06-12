Депутат ЕП от Литвы: указ Лукашенко представляет серьезную угрозу

Европейский парламент (ЕП) недавно сосредоточил внимание на трех странах, которые стремятся получить статус кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС): Украине, Молдове и Грузии. Пока в стороне остается соседка Литвы - Беларусь, а дружба ее диктатора Александра Лукашенко с начавшим войну в Украине Владимиром Путиным вызывает беспокойство.

" В июне в Брюссель прибывает поезд из трех восточноевропейцев. Белорусского вагона там нет. Это геостратегическое решение для Украины. Представьте себе возможность получить статус кандидата, ничего не говоря о Беларуси! Конечно, мы не можем ничего изменить, пока Лукашенко у власти, но есть нация, которая является настоящим сувереном", — заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

Литовский депутат Европарламента, встретившийся с журналистами в Страсбурге, возложил надежды на белорусский народ и порадовался, что он проснулся.

21 мая в Вильнюсе было создано движение белорусов в эмиграции "Европейский выбор". Представители этого движения, входящие в состав более десятка неправительственных организаций, гражданских инициатив и политических партий в изгнании, подписали декларацию, взяв на себя обязательства по освобождению страны от диктатуры и кремлевского влияния и полному членству Беларуси в ЕС.

"Я очень ценю эту новую инициативу, которая была создана в Вильнюсе. Белорусская молодежь в итоге заявила, что видит только европейское будущее своей страны. Нам очень не хватало этого четкого сигнала.

Были колебания. И эти колебания были, кстати, запрограммированы даже в оппозиционных силах, которые, опасаясь однозначного выбора и зная, что в Беларуси есть разные мнения, склонны к такому легкому решению. То есть говорили: "Есть Запад, есть Восток, есть Беларусь". Таким образом, для Беларуси создавалась иллюзия третьего пути. Но третьего пути нет! Благоприятна ли для нас эта иллюзия?

Хотим ли мы иметь третий путь с некоторыми политическими и экономическими экспериментами? Это серая зона. И из этой серой зоны потом всякие черти вылезают", — отметил П. Ауштрявичюс.

По словам политика, очень важно, чтобы белорусы, теперь, когда другие три восточноевропейские страны стремятся стать кандидатами на вступление в ЕС, говорят, что они также стремятся вступить в Сообщество.

Возвращаясь к теме Беларуси, П. Ауштрявичюс дал совет президенту Литвы Гитанасу Науседе: "Главная задача для Г. Науседы 23-24 июня в Брюсселе - бороться за Беларусь и напомнить, что рядом с помощью Украине, Молдове, особыми условиями для Грузии есть и белорусский народ, и у нас есть его представители.

Я очень надеюсь, что Светлана Тихановская обратиться с письмом [в Европарламент]. Для нас - это быть или не быть: иметь в будущем нормального соседа с определенными условиями. Но и они должны заявить о своем будущем", — сказал депутат Европарламента.

В то же время П. Ауштрявичюс заметил, что нынешний виток истории еще не завершен. Он также отметил, что Лукашенко приказал вооруженным силам страны перейти из мирного в военное положение.

"Что это значит? Казалось бы, они и сейчас не в состоянии мира, а если перейдут к открытой войне, то все, всеобщая мобилизация против Украины. Это очень опасные вещи.

Я мечтаю, чтобы хотя бы в выводах, которые будут опубликованы после 23 и 24 июня, упоминалась и Беларусь, чтобы в этой стране было намерение противостоять, желание призвать европейцев обратить внимание на будущую ситуацию в их стране.

На данный момент этого, вероятно, было бы достаточно, потому что у них нет конституционного права представлять свое государство, но они должны направить сообщение. Нам нужно бороться за это. Излишне говорить, что этого слишком много. Этого слишком мало", — сказал П. Ауштрявичюс.

Политик подчеркнул, что голос Литвы в данном случае особенно важен: "Мы слишком скромны на нынешнем этапе истории. Нас уже подтолкнули, пристыдили некоторые прагматики в Европе, не дали говорить о реальной угрозе России. Теперь мы все расплачиваемся.

Поскольку мы чувствуем на своей шкуре весь окружающий нас исторический процесс, мы должны говорить и не имеем права молчать.

Правда белорусы боятся, многого не понимают. Но это экзистенциальный выбор. Не все будут голосовать за одно и то же. Мы знаем, что на востоке Беларуси есть диссиденты, все они под влиянием пропаганды, но нация должна когда-нибудь проснуться. Для кого мы делаем эти инвестиции? Почему мы носим бело-красно-белый флаг? Какова наша историческая вера в это государство?" — риторически вопрошал П. Ауштревичюс.

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