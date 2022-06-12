В литовской деревне - традиция для семей: бизнес-идею привезли из Дании

В одной усадьбе в Кайшядорском районе растут сотни елок. Кристина Мацелите создала семейную традицию - каждый год сюда приезжают семьи из Каунаса и Вильнюса, выбирают наиболее понравившуюся елку и вместе ее срезают.

Поздней весной эти ели выглядят еще более эффектно: концы ветвей окрашиваются в ярко-салатный цвет, поэтому издалека они выглядят как елочные игрушки.

"Люди не очень знают, как выглядят елки весной, и что они сейчас самые красивые. Рождество могло бы быть весной", — смеется К. Мацелите.

На 1 гектаре земли растут сотни елок, ель красная, которую супруги привезли из Дании.

"У них более тонкие иголки, а у литовских — толще и шире, поэтому они быстрее отваливаются. Датские дольше не осыпаются", — объясняет она.

"Я видела, как ели в Дании опрыскивают химическими веществами, чтобы предотвратить нападение паразитов. У нас таких вещей нет — если дети захотят повесить печенье или конфеты на елку, могут заболеть, мало ли", — добавляет она.

Вдохновение для этого сезонного бизнеса она черпала из детства, и эта идею приметила в Дании.

"Муж уже много лет работает в Дании с рождественскими елками. Там огромные плантации, люди платят и идут и выбирать елку. Я подумала: а почему мы не можем этого сделать?

В детстве было так: мы с дедушкой шли в лес, рубили елку и тащили домой. Сейчас все идут в супермаркет и покупают ель", — говорит женщина.

Хозяйка решила устроить развлечение для семей на заднем дворе своего дома, совсем как в детстве. Хотя убедить мужа заняться бизнесом оказалось не так-то просто.

"Муж не хотел, сказал, что ему в Дании елок хватает, я сама все и начала — посадила, поливала, полола. В Дании их легко сажать, а здесь вокруг - глина. Но условия здесь для них подходящие.

В первый год мы посадили тысячу елей, и все они прижились. А в этом году муж посадил около 300", — говорит К. Мацелите.

Несмотря на то, что выросла тысяча елок, в первый сезон они продали только одну елку.

"Пришел мужчина с детьми, я развесила игрушки, чтобы детям было веселее. Но тогда о нас никто не знал.

Теперь одна и та же семья - папа с двумя дочками - приезжает из года в год - со своей пилой, делает фотосессию, девочки играют среди елок. Это стало похоже на семейную традицию", — говорит К. Мацелите, добавляя, что сюда приезжают семьи из Каунаса и Вильнюса, а некоторые даже из Паневежиса.

"А местные - проще: выбирают и говорят рубить. Или говорят, что красивых здесь нет… Прямо в сердце", — вспоминает она.

Первые покупатели появляются здесь в начале ноября, а иногда и в октябре, резервируют ель и оставляют ее до зимы, потом снова приезжают сюда, чтобы ее срубить.

"С ноября люди обычно приезжают бронировать. В прошлом году первая покупательница приехала в октябре, погуляла два часа и выбрала елку. Мы потом наклеиваем на нее этикетку с именем, а покупают обычно 1 декабря", — рассказывает хозяйка.

Цены на ели разнятся - можно найти ель около 1,5–2 м за 35 евро.

"Изначально мы установили: 1 метр — 10 евро. а в этом году муж уже регулировал цены. У него глаз наметан, он видит, какая ель правильная, более красивая", — отмечает собеседница.

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